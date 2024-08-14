К 2030 году рынок медицинского туризма в РФ достигнет $7,6 млрд

14 августа. FINMARKET.RU - Объем рынка медицинского туризма в России к 2030 г. может составить от $2,2 млрд до $7,6 млрд в год. Для достижения этих показателей надо пересмотреть национальную стратегию деятельности в данной сфере и целенаправленно привлекать граждан стран БРИКС+. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры" (ранее McKinsey), с которым ознакомились "Ведомости"

В России реализуется федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг". Один из целевых показателей - к 2024 г. нарастить объем экспорта медицинских услуг до $1 млрд ежегодно. Как сообщил изданию представитель пресс-службы Минздрава, он был перевыполнен уже на 31 июля 2024 г. и составил $1,09 млрд. Всего же с начала года в российских больницах было пролечено почти 18,9 млн иностранных граждан.

Авторы исследования из "Яков и партнеры" указывают, что, согласно методике расчета Минздрава, "медицинским туристом" считается любой иностранный гражданин, получающий абсолютно любую медицинскую услугу на территории страны, в том числе мигрант, который проходит обязательный медосмотр, отмечают они.

С 2021 по 2024 г. за медицинской помощью в РФ обращались граждане КНДР, Индии, Турции, США, Германии, Франции и др., сообщил представитель пресс-службы Минздрава. Наиболее популярными профилями, исходя из объема вырученных средств, были диагностические осмотры, офтальмология, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также кардиология, нейрохирургия, сообщил он. По данным официального сайта "Национальные проекты России", в 2023 г. в стране пролечили 16,2 млн иностранных граждан. Основной пациентопоток наблюдается из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Украины, Армении, Молдавии, Белоруссии и Латвии.