Объем ввода гостиниц в России в 2024 году вырастет в 2 раза

12 августа. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года объем ввода гостиниц по всей России вырастет более чем в два раза год к году, до 3 тыс. номеров, следует из подсчетов консалтинговой компании в сфере недвижимости Nikoliers, пишет "Коммерсант" . Основной объем новых объектов — 2,2 тыс. номеров — перейдет под управление пяти крупных российских операторов: Cosmos Hotel Group, Azimut Hotels, Mantera Group, Zont Hotel Group, Safmar Hotels. Это в четыре раза больше год к году, уточнили в Nikoliers.

В прошлом году тенденция была противоположная. Тогда основной объем строительства был отдан в управление небольшим операторам.

По подсчетам Nikoliers, год назад 44% нового объема перешло к пятерке крупных игроков, в то время как в этом году — уже до 72%.

Развитие внутреннего туризма стало одним из приоритетных направлений властей, а для реализации большого номерного фонда требуются крупные компании, поясняет совладелица ресторанно-гостиничного холдинга We Family Group Марина Старчикова.