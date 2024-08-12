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12 августа 2024 года 11:22
Объем ввода гостиниц в России в 2024 году вырастет в 2 раза
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Александр Зеликов/ТАСС
12 августа. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года объем ввода гостиниц по всей России вырастет более чем в два раза год к году, до 3 тыс. номеров, следует из подсчетов консалтинговой компании в сфере недвижимости Nikoliers, пишет "Коммерсант". Основной объем новых объектов — 2,2 тыс. номеров — перейдет под управление пяти крупных российских операторов: Cosmos Hotel Group, Azimut Hotels, Mantera Group, Zont Hotel Group, Safmar Hotels. Это в четыре раза больше год к году, уточнили в Nikoliers. В прошлом году тенденция была противоположная. Тогда основной объем строительства был отдан в управление небольшим операторам. По подсчетам Nikoliers, год назад 44% нового объема перешло к пятерке крупных игроков, в то время как в этом году — уже до 72%. Развитие внутреннего туризма стало одним из приоритетных направлений властей, а для реализации большого номерного фонда требуются крупные компании, поясняет совладелица ресторанно-гостиничного холдинга We Family Group Марина Старчикова.
Опубликовано Финмаркет
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