Индексация пенсий работающих пенсионеров будет проводиться 2 раза в год

8 августа. FINMARKET.RU - Социальный фонд России будет проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров 2 раза в год, начиная с 2025 года, 1 февраля будет индексироваться вся пенсия целиком, а 1 апреля только страховая часть, сообщается на сайте фонда.

"Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам вступит в силу с 1 января 2025 года. Но непосредственно самасостоится на месяц позже - с 1 февраля 2025 года, и далее ежегодно", - говорится в сообщении.

Каждая февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год, отметили в Соцфонде. "Повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, то есть страховую и фиксированную часть, с учетом всех предыдущих индексаций", - уточнили там.

Второй этап повышения будет происходить ежегодно 1 апреля. "На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Такое повышение затронет только страховую часть, то есть ту, что формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента", - пояснили в Соцфонде.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам. Ожидается, что данное решение затронет порядка 7,87 млн человек.

Как отмечал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, для расчета размера прибавки к пенсии работающих в будущем году "за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 года". Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить уже после завершения трудовой деятельности.