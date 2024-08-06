Эксперты нашли некоторые минусы в бурном росте инвестиций

6 августа. FINMARKET.RU - Бурный рост инвестиций в основной капитал после введения санкций не должен приводить к обманчивым выводам и создавать впечатление отсутствия проблем в этой сфере, пишут эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в записке "Парадокс инвестиционной активности".

Физический объем капвложений - специально рассчитываемый центром показатель инвестиций в условно натуральном выражении - в 2022 г. возрос на 6,7% при слабом снижении ВВП, в 2023 г. - уже на 9,8% при росте ВВП "всего лишь" на 3,6%. Разница между темпами прироста инвестиций и ВВП достигла рекордных за последние 15 лет значений, обращают внимание в ЦМАКПе, пишут "Ведомости" . "За два сложнейших кризисных года объем инвестиций в сопоставимых ценах возрос на 17,2% в 2023 г. к досанкционному 2021 году, а за четыре - к 2019 г. - на 27,1%", - отмечают аналитики.

Наблюдаемая в последние годы динамика капиталовложений действительно позитивна, но есть несколько факторов, которые нивелируют показатели, кажущиеся чересчур оптимистичными. В ЦМАКПе выделили три "ложечки дегтя" в оценке инвестиционной активности.

Во-первых, это вынужденный характер инвестиций, пишут аналитики. Часть прироста связана скорее с вложениями в стабилизацию экономики, чем с классическими инвестициями в развитие, а именно с необходимостью адаптации к возникшим ограничениям.

Вторая ложечка - это снижение уровня технологичности инвестиций в основной капитал, отмечается в записке. В частности, наблюдается сокращение физического объема инвестиций в машины и оборудование, особенно относительно вложений в нежилые здания и сооружения.

Третий фактор - это сжатие ресурсной базы для финансирования инвестиций, выразившееся в дальнейшем наращивании доли собственных средств, подкрепленном беспрецедентным усилением роли госфинансирования, говорится в записке. Суммарно эти два источника обеспечили практически весь прирост инвестиций, или 90%, подсчитали в ЦМАКПе. Приток средств от российских банков кратно снизился: кредитные организации предоставили ресурсов подна сумму в 178 млрд руб. за 2022-2023 гг., что на 70% ниже, чем в 2020-2021 гг., подсчитали аналитики.

Впрочем, фиксируемая высокая инвестиционная активность отражает процессы структурной трансформации экономики: идет активная адаптация к новым, резко осложнившимся внешним условиям и формирование заделов для последующего развития, уверены в центре.