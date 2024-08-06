Выдача льготной ипотеки в июле упала в 3 раза

6 августа. FINMARKET.RU - По итогам июля объем выдач льготной ипотеки сократился до 222 млрд после 681 млрд рублей месяцем ранее, следует из данных корпорации "ДОМ.РФ", пишут "Известия" . Показатель сократился в три раза, или на 67%. Количество выданных кредитов также сократилось втрое, до 40 тыс. займов.

По сравнению с прошлым годом объемы выдач в июле 2024 года также оказались ниже в полтора раза (в июле 2023-го по льготным программам выдали ссуд на 383,7 млрд рублей), следует из данных ДОМ.РФ.

В статистике корпорации за июль 2024 года учитывались выдачи не только по семейной, дальневосточной и IT-ипотеке, но и по льготной программе на новостройки. По последней объем займов составил 52 млрд рублей. Субсидируемые ссуды на новостройки продолжают попадать в статистику, поскольку у некоторых банковжилищного кредита учитывается только после регистрации ипотеки на приобретаемый объект, пояснила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. Это может произойти и после заключения договора, поэтому данные по таким кредитам будут доходить еще один-два месяца.

По семейной ипотеке в июле было выдано 20 тыс. кредитов на 113,7 млрд рублей - это почти в 3,5 раза меньше, чем месяцем ранее, следует из данных ДОМ.РФ. Минфин представил обновленные условия программы только 10 июля - кредитным организациям потребовалось некоторое время, чтобы перезапустить оформление этого продукта. Так, в Абсолют Банке возобновили выдачи лишь 25 июля, уточнил представитель организации.

Выдачи IT-ипотеки за месяц также просели - в июле их объем составил 30,7 млрд рублей против 66 млрд рублей в июне, следует из данных ДОМ.РФ. Двукратное сокращение связано с тем, что судьба программы была неизвестна почти весь месяц, пояснили в пресс-службе ВТБ. Банки один за другим приостанавливали выдачи по ней по мере исчерпания лимитов. Только 31 июля правительство сообщило об обновлении условий программы.

По итогам июля ускорились выдачи только по дальневосточной ипотеке (в показатель по ней входит и арктическая) - их объем вырос на 20% и достиг 25 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ.