За 10 лет продэмбарго РФ сформировала один из самых конкурентных агрорынков в мире

6 августа. FINMARKET.RU -за 10 лет действия продовольственного эмбарго сформировала один из самых конкурентных, гибких и технологичных агрорынков в мире, отмечают в Минсельхозе.

"Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных, гибких и технологичных рынков в мире. Российские компании способны производить практически все, что необходимо, и адаптироваться к любым внешним условиям - это хорошо доказала ситуация 2022-2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 году освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений", - заявила "Интерфаксу" министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Ее слова передала пресс-служба ведомства.

Министр также подчеркнула, что тренды последних лет позволяют говорить о курсе РФ на интенсивное развитие аграрного сектора и укрепление позиций как гаранта глобальной продбезопасности.

Продовольственное эмбарго было введено десять лет назад указом президента РФ от 6 августа 2014 года (№ 560) "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". В его рамках был запрещен ввоз сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Освободившиеся ниши заполняли прежде всего отечественные производители.

Как сообщили в Минсельхозе, с 2014 по 2023 годы производство сельхозпродукции в РФ выросло на 33,2%, в пищевом секторе - на 42,9%. За этот периодпоказал не только значительный рост выпуска продукции, но и обеспечил стране лидерство на мировом продовольственном рынке по многим ключевым направлениям.

Причем устойчивая динамика развития характерна как для АПК в целом, так и для отдельных его отраслей.

Так, в растениеводстве сбор зерновых за период действияувеличился с 92,4 млн тонн до почти 150 млн тонн, сахарной свеклы - с 39,3 млн до 53,2 млн тонн. Наибольший рост показало производство масличных культур - в 2,3 раза (с 13,2 млн до 29,9 млн тонн). Урожай картофеля по итогам 2023 года достиг максимальных за последние 30 лет показателей - 8,6 млн тонн, что в 1,6 раза выше уровня 2013 года (5,4 млн тонн).

Овощеводы за 10 лет увеличили производство в 1,7 раза и в прошлом году достигли рекордных значений - 7,5 млн тонн (в 2013 году - 4,5 млн тонн). Из них 1,64 млн тонн - это тепличные овощи, сбор которых увеличился с 2013 года в 2,6 раза (с 0,64 млн тонн). Урожаи плодов и ягод выросли в 2,8 раза - с 0,7 млн до рекордных 1,9 млн тонн в прошлом году.

В животноводстве производство скота и птицы по сравнению с 2013 годом увеличилось на 35,6% - с 12,2 млн до 16,53 млн тонн. В том числе свиней - почти в 1,7 раза (с 3,6 млн до 6,06 млн тонн), птицы - на 36,6% (с 5,2 млн до 7,04 млн тонн).

Молочная отрасль повысила производство молока на 13,2% (с 29,9 млн до 33,8 млн тонн). Положительная динамика во многом связана с увеличением продуктивности молочного стада, пояснили в ведомстве, уточнив, что надой на одну корову в сельхозорганизациях поднялся в 1,8 раза и по итогам прошлого года достиг 8 165 кг (в 2013 году - 4 519 кг).

В рыбопромышленном комплексе за 10 лет промысловые предприятия нарастили вылов рыбы с 4,3 млн до 5,4 млн тонн. Значительный рост произошел в сегменте аквакультуры - разведение товарной рыбы увеличилось в 2,1 раза (с 188,5 тыс. до 402 тыс. тонн).

Пищевая промышленность также демонстрирует рост практически по всем направлениям. Так, выпуск растительного масла увеличился в 2,5 раза (с 3,9 млн до 9,8 млн тонн), мясной продукции - почти в 1,8 раза (с 5,3 млн до 9,8 млн тонн), макаронных изделий - почти в 1,5 раза (с 1,05 млн до 1,5 млн тонн).

Как отметили в Минсельхозе, большой импульс после введения подэмбарго получило российское сыроделие, которое, по оценке ведомства, "переживает настоящий расцвет". Производство сыров за этот период практически удвоилось (с 435 тыс. до 801 тыс. тонн). "Фактически за это время была создана новая индустрия. По всей стране появились сотни крафтовых производств с уникальной продукцией. Российские сыровары научились не только изготавливать пармезан, камамбер и буратту, но и создали множество собственных новых рецептов, предлагая сыры высокого качества", - заявили в Минсельхозе.

Как отметили в Минсельхозе, динамичное развитие отечественного АПК стало результатом системных решений, которые были приняты государством по защите и поддержке российских производителей, а также стимулированию конкретных направлений.

За 10 лет объем финансирования мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства вырос в 2,2 раза, с 198,1 млрд рублей в 2013 году до 442,6 млрд рублей в прошлом году.

Результат продэмбарго еще и в том, что за это время РФ не только достигла самообеспеченности по многим показателям продовольственной сферы, но и сменила модель развития АПК с импортозамещающей на экспортно ориентированную, подчеркнули в Минсельхозе.

"В 2013 году в страну ввозилось в 2,5 раза больше продовольствия, чем поставлялось в другие страны. С 2020 года РФ стала нетто-экспортером продовольствия: экспорт превышает импорт, и разрыв между показателями ежегодно растет. Так, по итогам 2023 года поставки на внешние рынки были на 24% больше объема закупок из-за рубежа", - сообщили в Минсельхозе.

В целом за 10 лет отечественный аграрный экспорт увеличился в 2,6 раза и достиг $43,5 млрд по итогам 2023 года против $17,1 млрд в 2013 году.

"Сегодня Россия направляет продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна, мороженой рыбы, занимает ведущие позиции по подсолнечному маслу и ряду другой продукции", - заключили в Минсельхозе.

Как сообщалось, продовольственное эмбарго сначала действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

В 2014 году запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. Сначала под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.