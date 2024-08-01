Бизнес предлагает изменить закон о госзакупках

1 августа. FINMARKET.RU - Экспертный совет ведущих деловых объединений, куда входят Российский союз промышленников и предпринимателей, "Опора России", "Деловая Россия" и Торгово-промышленная палата, предложил внести изменения в механизм госзакупок с целью вывода из тени трудоемких отраслей. Инициатива направлена на расширение требований к компаниям, которые демпингуют цены в контрактах за счет экономии на налогах. Свои рекомендации авторы предложений разъясняют на примере отрасли клининга. Они адресованы председателю думского комитета по экономической политике Максиму Топилину, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ за подписью председателя совета, вице-президента "Деловой России" Антона Данилова-Данильяна

Деловые объединения предлагают дать правительству право вводить обязательное использование так называемого затратного метода при формировании начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Этот метод предполагает, что цена формируется госзаказчиком после предварительного расчета суммы затрат на исполнение контракта, а также с учетом прибыли, "обычной для конкретной сферы деятельности", указано в письме. Сейчас его применяют либо при невозможности использования других методов, либо в дополнение к ним. Приоритетным для закупок по 44-ФЗ остается сопоставление рыночных цен - когда НМЦК устанавливается на основании информации о ценах идентичных товаров, работ, услуг. Изменение методики позволит повысить прозрачность трудовых отношений и снизить теневую занятость в рисковых отраслях, считают в экспертном совете.

Также совет предлагает наделить заказчиков правом требовать от исполнителя не передавать контракт другим компаниям-подрядчикам. Это позволит обеспечить контроль за оформлением персонала по нормам трудового законодательства. Последнее предложение бизнеса касается расширения антидемпинговых мер. Совет предлагает обязать участника закупок обосновывать предложенную им цену, если она ниже НМЦК более чем на 25%.