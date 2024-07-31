Малый бизнес сможет просить льготы без кризисов

31 июля. FINMARKET.RU - Депутаты предлагают предоставить на постоянной основе малому и среднему бизнесу право требовать у банков кредитные каникулы, пишет "Коммерсант" . Раньше субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получали такую возможность во время пандемии в 2020 году и с весны 2022-го до конца 2023 года. Участники рынка не отмечают резкого всплеска интереса к кредитным каникулам, но в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ эта мера может оказаться полезной: у предприятий МСП не так много возможностей перекредитоваться.

В Банке России считают, что кредитные каникулы "оказали серьезную поддержку малому и среднему бизнесу в период пандемии, позволили существенно снизить риски дефолта заемщиков, помогли многим предпринимателям восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами".

Как отметил учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин, любая мера поддержки МСП "всегда будет полезна, тем более на фоне новостей о возможном сворачивании программ льготного кредитования". При этом он обратил внимание на четкость условий, по которым каникулы будут предоставляться, "чтобы не получилось так, что бизнес сначала получает какие-то преференции, а потом выясняется, что поддержку могут получить единицы".