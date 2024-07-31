РФ стала третьим крупнейшим производителем грибов в Европе

31 июля. FINMARKET.RU -стала третьим крупнейшим производителем грибов в Европе, уступив только Голландии и Польше. В 2023 году в РФ было собрано 152 тыс. тонн грибов. Урожай ягод за последние 10 лет вырос на 83%. Развивается и рынок дикоросов: в прошлом году арендаторы земель лесного фонда заготовили 530 тонн грибов и 24 тонн ягод и плодов, пишет "Российская газета"

Россия стремится к сокращению импорта грибов и достижению высокого уровня самообеспеченности ими. Основные поставщики грибов и ягод, как рассказал начальник отдела мониторинга внешней среды "Центра Агроаналитики" Даниил Козлов, - это Белоруссия, Азербайджан и Турция. В прошлом году был достигнут важный показатель: теперь в России производится более 1 кг культивируемых грибов на одного человека в год.

"Это все еще меньше, чем в Европе, США и Австралии, гдеи потребление находится на уровне 1,5-2,5 кг шампиньонов на человека, и в 20 раз меньше, чем в Китае. Однако еще пять лет назад для РФ этот показатель составлял лишь сотни граммов. Кроме того, производство грибов в стране вырастет на 10% в год и будет развиваться их переработка", - подчеркнул гендиректор "Школы грибоводства" Александр Хренов. По его словам, 96% всех культивируемых грибов в России - это шампиньоны, при этом на рынке присутствуют только частные компании. Четыре крупнейшие из них производят 65% всех российских шампиньонов. Среди проблем, с которыми сталкиваются производители грибов, Хренов назвал нехватку рабочей силы и рост затрат, который опережает увеличение цен на. Есть недостатки и в нормативно-правовой базе.