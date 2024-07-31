Отклонение курса рубля от прогноза может стоить бюджету 500-750 млрд руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Отклонение курса рубля от официальной прогнозной траектории может стоить бюджету 500-750 млрд руб. в этом году. Такой диапазон оценок привели опрошенные "Ведомостями" эксперты. При этом риски для доходов казны компенсируются более высокой ценой нефти и более высоким, чем ожидалось, ростом номинального ВВП из-за ускорившейся инфляции. Среднее значение курса в июле составляло 88 руб./$, что более чем на 6 руб. отстает от сценарных условий, утвержденных правительством в апреле (на их основе были утверждены поправки в закон о бюджете). Весной Минэкономразвития ожидало среднегодового значения курса рубля на уровне 94,7 руб./$, причем прогнозировалось постепенное ослабление национальной валюты - с 89 руб./$ в январе до 98,1 руб./$ в декабре.

В структуре доходов бюджета статьей, наиболее подверженной влиянию курса, остаются нефтегазовые доходы, отмечает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. В стрессовом сценарии, если отклонение фактических значений курса рубля от официальных оценок сохранится до конца года,может недосчитаться примерно 750 млрд руб. из ожидаемых правительством 10,7 трлн руб. нефтегазовых поступлений, подсчитал Бирюков. Масштаб потенциального влияния на прогноз по доходам - порядка 0,3% ВВП (около 500 млрд руб.), привел другую оценку директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Укрепление курса рубля по сравнению с прогнозом Минэка может снизить доходы бюджета против ожиданий на 530 млрд руб. по итогам всего года с учетом более слабых уровней в первые шесть месяцев, считает главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков. А в следующем году при сохранении курса в среднем на уровне 92 руб./$ при прочих равных может вынудить правительство снизить прогнозы доходов федерального бюджета примерно на 0,6 трлн руб., считает он.

С начала годаукрепился на 4,5% - с 90,4 руб./$ на 10 января до 86,55 руб./$ на 30 июля (данные приведены по официальному курсу ЦБ в связи с прекращением торгов на бирже). Курс нацвалюты не поднимался выше 90 руб./$ с начала июня, а после введения санкций против Мосбиржи, которые де-факто означают запрет на операции с долларом на биржевых торгах, его волатильность резко увеличилась.