План этого года по возврату долгов регионов снижен в 2 раза

30 июля. FINMARKET.RU - В этом году регионы должны вернуть в федеральную казну 33,8 млрд рублей по бюджетным кредитам, говорится в заключении Счетной палаты на обновленный финансовый план, пишут "Известия" . Это вдвое меньше, чем изначально закладывалось в прогноз - 66 млрд.

На начало мая субъекты перечислили только 52 млн, следует из документа.

Аудиторы объясняют снижение ожиданий тем, что 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о списании двух третей долгов по бюджетным кредитам субъектам.

Ожидается, что это позволит сохранить им около 200 млрд ежегодно в период 2025-2028 гг. Регионы должны направить эти средства в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов - например, на строительство, обновление коммунальных сетей, газификацию, прокладку транспортных магистралей.

По оперативным данным Минфина, на начало июля объем госдолга регионов составил 3,1 трлн рублей - из них бюджетные кредиты заняли 2,5 трлн. Остальные 0,6 трлн приходятся на государственные ценные бумаги, банковские ссуды, госгарантии и внешние обязательства.

Как следует документа Счетной палаты, в этом году Минфин собирается предоставить еще 175 млрд бюджетных кредитов (план не изменился с поправками). По сравнению с прошлым годом (250 млрд) сумма оказалась на 42% ниже.