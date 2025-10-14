Что простимулирует граждан быстрее выплачивать долги

14 октября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон "Об исполнительном производстве" об увеличении размера исполнительского сбора с 7% до 12%. Изменится и порядок его взыскания: его придется оплачивать одновременно с суммой долга. Об этом "Ведомостям" сообщили два источника, близких к комиссии.

По действующему законодательству исполнительский сбор взыскивается только после полного исполнения судебного решения (7% от суммы долга). Правоприменительная практика показала, что такой порядок не всегда мотивирует должников к своевременному исполнению решений, что замедляет процесс защиты прав взыскателей и увеличивает нагрузку на органы принудительного исполнения, настаивают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств в установленный срок, и привлечет больше средств в федеральный бюджет, уверены в Минюсте.

В случае принятия законопроекта исполнительский сбор в 12% будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. Нижний порог сбора вырастет в 2 раза: 2000 руб. для граждан и ИП, 20 000 руб. для организаций. Для неимущественных требований сумма составит 10 000 и 100 000 руб. соответственно. Исключения составят социально значимые взыскания (алименты, компенсация вреда здоровью, ущерб, причиненный в связи со смертью кормильца, моральный ущерб), обращает внимание глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По этим делам сбор будет взиматься после погашения долга. "Это гарантирует, что основное требование взыскателя будет выполнено в приоритетном порядке", - подчеркивает он.