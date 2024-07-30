Кому поручат контролировать ЦБ при работе с цифровыми рублями

30 июля. FINMARKET.RU - Правительство рекомендовало определить орган, который будет контролировать соблюдение Банком России требований антиотмывочного законодательства в качестве оператора платформы цифрового рубля. Соответствующее замечание есть в проекте отзыва правительства на законопроект, вносящий связанные с внедрением цифрового рубля поправки в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ), пишут "Ведомости"

Текущая редакция поправок в 115-ФЗ наделяет полномочиями по контролю за соблюдениемтребований в сфере антиотмывочного законодательства во время работы оператором платформы цифрового рубля его же структурное подразделение, которое проводит внутренний аудит. Правительство отмечает, что наделение Банка России такой функцией может привести к нарушению принципов объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Глава финансового комитета Госдумы, один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков сказал "Ведомостям", что депутаты учтут замечания правительства ко второму чтению, когда он будет принят в первом. Документ был внесен в Госдуму в середине марта, его рассмотрение назначено на осеннюю сессию (начнется 3 сентября).

Относительно определения органа, контролирующего Банк России в вопросе соблюдения им требований антиотмывочного закона, Аксаков пояснил, что ЦБ, как регулятор и оператор платформы цифрового рубля, видит все, которые осуществляются на площадке, поэтому может с учетом антиотмывочных аспектов анализировать осуществляемые сделки и тут же предпринимать шаги, направленные на блокировку операций и их приостановку. В то же время он признал, что остается открытым вопрос, связанный с распределением полномочий между ЦБ и Росфинмониторингом (главное ведомство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов), и перед внесением правок будет проведена дискуссия по данной теме. "Мы будем обсуждать это, учитывая, что на цифровой платформе будут осуществляться операции в том числе нефинансового рынка", - указал депутат.

В нынешней редакции законопроекта возникает конфликт интересов, согласен вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков: ЦБ выступает как оператор, который отслеживает работу платформы цифрового рубля и все операции, и еще должен сам себя контролировать в части антиотмывочного законодательства. Поэтому он считает логичным отдать функции надзора за ЦБ Росфинмониторингу, как основному органу контроля в рамках соблюдения требований ПОД/ФТ.