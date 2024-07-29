Минувший квартал стал успешным для ЗПИФов недвижимости

29 июля. FINMARKET.RU - Минувший квартал стал успешным для рыночных ЗПИФов недвижимости. Объем активов под их управлением вырос на 15%, до 396,7 млрд руб., свидетельствует оценка "Коммерсанта" , основанная на данных УК "Парус Управление активами". Темпы роста оказались более чем вдвое выше, чем в первом квартале и аналогичном периоде 2023 года. С начала года активы фондов выросли на 22,6%. На фоне высоких ставок по депозитам локомотивом роста стали фонды, доступные квалифицированным инвесторам, интерес к которым проявляют состоятельные россияне. .

По оценке руководителя направления маркетинговых исследований и аналитики "Парус Управление активами" Елены Михайловой, инвестиции в коммерческую недвижимость стабилизируют портфель и являются защитным активом при гиперинфляции - за последние 20 лет среднегодовая доходность инвестиций в складскую, торговую и офисную недвижимость составила 15-17%. Пятничное решение ЦБ повысить ставку до 18% может оказать еще большее влияние на фонды недвижимости. "Теперь только девелоперские фонды смогут конкурировать с такой высокой ставкой, обеспечивая альтернативное финансирование. Но и тут темпы снизятся", - отметил инвестиционный директор УК "Альфа-Капитал" Владимир Стольников.