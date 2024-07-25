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25 июля 2024 года 08:23
Проект по поддержке МСП оценили в 648 млрд руб.
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Антон Новодережкин/ТАСС
25 июля. FINMARKET.RU - Власти сформировали предварительные параметры федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на 2025-2030 гг., который станет частью нового нацпроекта по экономике. В базовом (максимальном с точки зрения затрат) варианте Минэкономразвития предлагает выделить из федерального бюджета на поддержку МСП 648 млрд руб., в консервативном (минимальном) - в три раза меньше - 228 млрд руб., следует из материалов, которые были представлены на стратегической сессии в правительстве, пишут "Ведомости". Из региональных бюджетов планируется направить на реализацию федерального проекта 28 млрд руб. - в максимальном и 11,5 млрд руб. - в минимальном сценарии. Из внебюджетных источников власти хотят привлечь 24 млрд и 21 млрд руб. соответственно. По итогам последних обсуждений в Минэкономразвития и правительстве сумму в базовом варианте предложено немного сократить, сообщил источник, близкий к правительству. Примерно на 30 млрд руб. до 620 млрд руб. Из материалов следует, что самым дорогим мероприятием федпроекта станет льготное кредитование - на него из федерального бюджета за шесть лет предлагается выделить 371 млрд руб. в базовом варианте. В консервативном сценарии на эти цели может быть направлено вдвое меньше - 147,5 млрд руб. В федеральный проект планируется включить также ряд мероприятий по поддержке поставок МСП на внешние рынки. Власти намерены также оказать помощь гражданам, желающим начать свой бизнес, - это в том числе образовательные, консультационные и маркетинговые услуги, помощь в выходе в маркетплейсы. На эти цели предлагается выделить 28 млрд руб. в течение шести следующих лет в базовом и 9 млрд руб. - в консервативном сценарии. Охватить планируется 3,1 млн человек.
Опубликовано Финмаркет
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