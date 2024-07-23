Закон о майнинге криптовалют может быть принят в ближайшие дни

23 июля. FINMARKET.RU - Госдума рассмотрит, регулирующий добычу криптовалют, т. е., на заседании во вторник, 23 июля, - он стоит в повестке дополнительным вопросом, рассказал "Ведомостям" Антон Горелкин, один из авторов документа, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Депутат рассчитывает, что документ полностью примут до окончания весенней сессии - пакет поправок ко второму чтению уже практически сформирован. По словам близкого к Госдуме собеседника, законопроект могут принять полностью до конца недели.

Законопроект о майнинге давно ждет своего часа - еще в ноябре 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия") внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые регламентировали майнинг в России. До весны этого года документ много раз отправляли на доработку, а в апреле этого года законопроект перевнесли в новой редакции. Теперь он вносит поправки сразу в несколько действующих законов - о цифровых валютах и ЦФА, "антиотмывочный" (115-ФЗ), об электроэнергетике и об особенностях функционирования электроэнергетики. 12 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил новую версию документа и рекомендовал рассмотреть ее в первом чтении на заседании 23 июля, но в повестке на этот день вопрос не значится.

Дело сдвинулось с мертвой точки, после того как в середине июля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам напомнил о своем поручении урегулировать майнинг цифровых валют в России. Президент также отметил, что, если майнинг будет оставаться без контроля, в некоторых регионах не будет хватать ресурсов для предприятий, социальных объектов и жилья.

Последняя версия законопроекта дает определение таким понятиям, как "майнинг", "майнинг-пул", "оператор майнинга", "организация обращения цифровой валюты". Добывать криптовалюты смогут только включенные в специально созданный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП). Граждане смогут добывать криптовалюты без включения в реестр, если не будут превышать установленные правительством лимиты энергопотребления. Также поправки подразумевают создание отдельного реестра операторов майнинговой инфраструктуры. Отвечать за составление, отслеживание и внесение изменений в эти перечни будет Минцифры.