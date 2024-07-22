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22 июля 2024 года 09:16

Ставка ЦБ давит на рынок сельхозтехники

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Эрик Романенко/ТАСС
Эрик Романенко/ТАСС
22 июля. FINMARKET.RU - Ситуация на рынке сельхозтехники по итогам полугодия заметно осложнилась. Отгрузки российских заводов, ранее показывавшие рост, снизились на 10% в денежном выражении, а весь рынок - на 15-18%. Впервые за последние годы, по данным "Росспецмаша", сокращаются и продажи в натуральном выражении во всех сегментах, пишет "Коммерсант".

На рынок, по оценке заместителя главы "Росспецмаша" Дениса Максимкина, оказывает "колоссальное влияние" высокий уровень ставки ЦБ. По льготной программе Минсельхоза, например, ставка в этом году выросла с 5% до 10%, а у дилеров с коммерческими кредитами ситуация еще хуже, рассказывает он.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает, что пока позитивных факторов для оживления рынка нет - "ставка по кредитам высокая, цены на минимумах, урожай прогнозируется меньше прошлогоднего". В III-IV кварталах аналитик ожидает возможного вмешательства со стороны государства, например в части выкупа продукции у аграриев с премией к рынку, субсидирования обновления парка техники и т. д. По итогам года Бабанский прогнозирует сокращение всего рынка сельхозтехники на 5-10%.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  с/х,  техника,  рынок

 
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