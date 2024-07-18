Новый нацпроект по экономике оценили в 1,9 трлн рублей

18 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает направить на реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 гг. до 1,9 трлн руб. в базовом (максимальном) сценарии. Такое предложение обсуждалось на профильной стратегической сессии в правительстве 25 июня, пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы. Среди источников финансирования лидирующую позицию занимают средства федерального бюджета – 999,1 млрд руб. Из региональных бюджетов на реализацию нацпроекта предлагают направить 536 млрд руб., еще 343 млрд планируется получить из внебюджетных источников, следует из материалов Минэка. Впрочем, сейчас идет процесс приоритизации расходов, поэтому финальная сумма может быть меньше заявленной на стратсессии, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник.

В консервативном сценарии, согласно презентации, расходы набудут ниже. Общая сумма может составить 1,4 трлн руб. Из федерального бюджета траты будут сокращены до 517 млрд руб. Расходы региональных бюджетов уменьшатся в этом случае незначительно – до 518 млрд, из внебюджетных источников в таком случае привлекут примерно ту же сумму – 340 млрд, следует из документа.

Сейчас продолжается процесс формирования нацпроектов, в том числе проработка их финансирования, сообщили «Ведомостям» представители Минфина и Минэкономразвития. Результаты этой работы планируется представить к сентябрю, уточнили в экономическом ведомстве.

Предложенный Минэкономразвития объем трат на нацпроект демонстрирует умеренное увеличение расходов, говорит директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. Меры нацпроекта будут работать в комплексе с другими системными механизмами стимулирования инвестиций, которые предполагают льготы, а не прямые бюджетные инвестиции, - это СЗПК, СПИК, преференциальные режимы и офсетные контракты, указывает Землянский.