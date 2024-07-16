Штрафы бизнесу за неуведомление о начале работы вырастут вдвое

16 июля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанный Роспотребнадзором проект закона, который предполагает увеличение минимум в 2 раза штрафов за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. Об этом "Ведомостям" сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии. Представитель пресс-службы Роспотребнадзора рассказал, что законопроект прошел все процедуры согласования и внесен в правительство.

Согласно тексту разработанного законопроекта,за нарушение порядка информирования о начале работы бизнеса будут увеличены на уровень инфляции с момента введения действующего закона в 2010 г. (т. е. на 145%). Наказание для должностных лиц может вырасти с 3000–5000 до 7000–12 000 руб. При назначении штрафов для ИП исходят из размера штрафа для должностных лиц. Для юридических лиц штраф предлагается увеличить с 10 000–20 000 до 24 000–48 000 руб. Согласно разработанным поправкам, возрастут штрафы за предоставление недостоверных данных о предпринимательской деятельности: для юрлиц – с 20 000–30 000 до 24 000–48 000 руб., для должностных лиц – с 5000–10 000 до 7000–12 000 руб. Поправки также предусматривают увеличение размера штрафа за повторные нарушения.

Кроме того, поправки предполагают увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение порядка информирования с трех до шести месяцев. Так, из-за истечения срока давности в 2021 г. было прекращено 103 из 331 дела ст. 19.7.5-1 КоАПа (или 31% от общего числа дел), в 2022 г. – 33 из 134 (25%), в 2023 г. – 32 из 158 (20%), говорится в пояснительной записке со ссылкой на судебную статистику. В ней также сказано, что из-за небольших штрафов предприниматели игнорируют требование об уведомлении и зачастую надзорный орган выявляет их после совершения ими противоправных деяний.