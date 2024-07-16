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16 июля 2024 года 08:31

Доходы казны от иностранного бизнеса превысят прогноз

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Сергей Булкин/ТАСС
Сергей Булкин/ТАСС
16 июля. FINMARKET.RU - В 2024 году в федеральную казну поступит 77,1 млрд рублей от налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не имеющих постоянного представительства в России. Это на 164%, или в 2,6 раза, больше, чем закладывалось в изначальный прогноз финансового плана (составленного еще в прошлом году), - 29,2 млрд. Такие цифры следуют из июньских поправок к бюджету, пишут "Известия".

Речь идет об иностранных компаниях, у которых нет в России филиала, но они получают прибыль из РФ. При этом доходы в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (например, по облигациям федерального займа или казначейским обязательствам) бюджетный прогноз не учитывает. Они облагаются налогом по другой ставке - 15% вместо 20%.

Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство, как правило, пассивные, так как их получение не требует физического присутствия персонала в России, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. По ее словам, к ним, помимо дивидендов и процентов по госбумагам, относится прибыль от:

- процентов по долговым обязательствам;

- роялти (регулярная плата за франшизу);

- штрафов и пеней за нарушение договора российскими компаниями;

- сдачи в аренду имущества.

При этом, по словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, самые крупные доходы иностранных компаний обычно связаны с продажей внутренней недвижимости, долей участия в российских компаниях, а также акций или других ценных бумаг эмитентов РФ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  бюджет,  доходы

 
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