У банков добавилось оснований для приостановки операций

12 июля. FINMARKET.RU - Банк России удвоил количество критериев мошеннических операций, по которым банки смогут приостанавливать переводы. Теперь к ним относятся и сообщения от других банков, и от операторов связи, а также собственная база подозрительных операций, даже если клиент не заявлял о пропаже денег. При этом эксперты отмечают, что формулировки в приказедостаточно размыты, что может привести к злоупотреблениям со стороны банков, пишет "Коммерсант"

В частности, это касается пункта о совпадении информации о получателе средств с гражданином, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что "в результате проблемы могут возникнуть у однофамильцев тех, кто уличен в противоправных действиях, поскольку нет четкого обозначения, по каким пунктам должно быть определено совпадение". Спорным остается пункт о несоответствии характера совершаемых клиентом телефонных переговоров, а также о нетипичности получаемых сообщений, так как касается персональных данных клиента.

Новыедолжны будут учитываться банками уже с 25 июля, одновременно со вступлением в силу закона, согласно которому придется возвращать клиенту деньги, переведенные на счет, находящийся в черном списке ЦБ.