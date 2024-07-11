11 июля. FINMARKET.RU - Минэк пересмотрел концепцию федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) – механизма, который позволяет сбалансировать рост налога на прибыль для компаний с 20 до 25%. Ведомство предложило предоставлять его широкому кругу участников вне зависимости от того, насколько цель их капвложений соответствует задачам государства. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовило ведомство, пишут "Ведомости", со ссылкой на документ.

На ФИНВ как и ранее, согласно обновленному проекту, смогут претендовать только компании из ограниченного списка отраслей. Власти пока не определились с их окончательным перечнем. В прошлой версии Минэк хотел установить вычет на уровне в 25% от суммы вложений. В новой предлагается диапазон ставок – от 5,5 до 17%. Величину еще предстоит согласовать, от выбора зависит размер расходов бюджета.

В остальном, пишут "Ведомости", конфигурация вычета существенно не изменилась.При этом окончательные параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета будут определены в том числе с учетом возможных бюджетных ограничений, уточняется в документе.

Минэк предлагает три ветки сценариев – по отраслям и масштабу ФИНВ. Варианты были представлены на совещании в ведомстве 9 июля с представителями бизнеса и деловых объединений. "Ведомости" ознакомились с материалами с совещания.

1. Вычет смогут получить только обрабатывающие производства. Сумма инвестиций этого сектора в следующем году прогнозируется в объеме 1,96 трлн руб., следует из материалов Минэка. Размер ФИНВ в этом случае мог бы составить 15, 10 или 5% от вложений – в зависимости от того, сколько средств готов будет выделить Минфин. Цена для бюджета по каждой из ставок соответственно составит 300 млрд, 200 млрд и 100 млрд руб.

2. Обрабатывающие производства (за исключением производства кокса и нефтепродуктов), гостиницы и общепит, научные исследования и разработки. Сумма инвестиций в этих отраслях прогнозируется в 1,76 трлн руб. По этом варианту Минэк предлагает немного другой диапазон ставок: 17, 11 и 5,5%. Стоимость каждой из них для бюджета аналогична первому сценарию.

3. Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, кондиционирование воздуха, гостиницы и общепит, деятельность профессиональная, научная и техническая. Прогнозный объем инвестиций – 3,29 трлн руб. Ставки – 9, 6 и 3%. Цена для бюджета та же самая.

Базовым вариантом Минэк предложил считать второй сценарий. Кроме отраслевых, есть еще и ограничения по амортизационным группам, к которым относятся инвестиции. В частности, предлагается запретить применять вычет по оборудованию, которое поставлено на учет по 1–3-й группам. К ним относится имущество со сроком полезного использования от 1 до 5 лет, например автомобили. Министерство предлагает применять ФИНВ путем вычитания из прибыли в случае ее наличия, а если компания закончила финансовый год с убытком, то предоставлять механизм налогового кэшбэка. В предыдущем варианте ведомство предлагало установить ставку вычета на уровне 25%.