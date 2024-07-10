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10 июля 2024 года 10:14
Рынок готовой еды растет фантастическими темпами
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Сергей Савостьянов/ТАСС
10 июля. FINMARKET.RU - Рынок готовой еды в последние годы растет фантастическими темпами. При этом популярен не только фастфуд - на фоне роста доходов и сокращения выездного туризма россияне стали чаще ходить в более дорогие рестораны. Но стремительнее всего развивается рынок готовой кулинарии: современные потребители не хотят стоять дома у плиты, а покупка готовых блюд в продуктовых магазинах обходится в 2-3 раза дешевле, чем в ресторанах, пишет "Российская газета". Около 88% россиян хотя бы раз в год что-то едят вне дома. Общепит сейчас занимает 10% долю желудка. И эта доля растет, оценивает директор группы управления проектами GFK Алексей Горбатенко. В среднесрочной перспективе рынок готовой еды может вырасти в 3,7 раза и достигнуть 14 трлн рублей, прогнозирует руководитель аналитической группы РБК Исследования рынков Инга Микаэлян. Это половина от огромного рынка продуктовой розницы. Поэтому и ритейлеры, и рестораторы прилагают много усилий, чтобы урвать свой кусок этого пирога. В 2023 году сектор быстрого питания, в также общепита в целом, показывал высокие темпы роста на протяжении всего года, соглашаются в сервисе Чек Индекс. Основными факторами увеличения оборота, помимо ценового (связанного с издержками на ингредиенты, аренду, персонал), стали быстрый рост внутреннего туризма и автопутешествий, открытие новых или обновление форматов заведений. Рынок кулинарии сегодня составляет 1 трлн руб. - это фактически половина рынка общепита. Четверть всех трат, которые люди отводят именно на готовую еду, они совершают сегодня в магазинах.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, готовая еда, рынок
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