Рынок готовой еды растет фантастическими темпами

10 июля. FINMARKET.RU -готовой еды в последние годы растет фантастическими темпами. При этом популярен не только фастфуд - на фоне роста доходов и сокращения выездного туризма россияне стали чаще ходить в более дорогие рестораны. Но стремительнее всего развивается рынок готовой кулинарии: современные потребители не хотят стоять дома у плиты, а покупка готовых блюд в продуктовых магазинах обходится в 2-3 раза дешевле, чем в ресторанах, пишет "Российская газета"

Около 88% россиян хотя бы раз в год что-то едят вне дома. Общепит сейчас занимает 10% долю желудка. И эта доля растет, оценивает директор группы управления проектами GFK Алексей Горбатенко.

В среднесрочной перспективе рынок готовой еды может вырасти в 3,7 раза и достигнуть 14 трлн рублей, прогнозирует руководитель аналитической группы РБК Исследования рынков Инга Микаэлян. Это половина от огромного рынка продуктовой розницы. Поэтому и ритейлеры, и рестораторы прилагают много усилий, чтобы урвать свой кусок этого пирога.

В 2023 году сектор быстрого питания, в также общепита в целом, показывал высокие темпы роста на протяжении всего года, соглашаются в сервисе Чек Индекс. Основными факторами увеличения оборота, помимо ценового (связанного с издержками на ингредиенты, аренду, персонал), стали быстрый рост внутреннего туризма и автопутешествий, открытие новых или обновление форматов заведений.

Рынок кулинарии сегодня составляет 1 трлн руб. - это фактически половина рынка общепита. Четверть всех трат, которые люди отводят именно на готовую еду, они совершают сегодня в магазинах.