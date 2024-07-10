Эмитенты приостановили выпуск новых квазидолларовых бумаг

10 июля. FINMARKET.RU - После попадания Московской биржи под санкции США и Великобританиивзяли паузу в размещении ставших популярными в последнее время выпусков ценных бумаг, привязанных к недружественному доллару. Об этом "Ведомостям" рассказали собеседник, знакомый с ситуацией, и источник, близкий к биржевой инфраструктуре. Собеседник в крупном банке подтвердил, что новых выпусков в токсичных валютах сейчас в пайплайне Мосбиржи нет, пока площадка регистрирует новые выпуски только в дружественных валютах. О существовании проблемы с размещением квазидолларовых бумаг знает экономист Андрей Бархота.

Два собеседника, в том числе близкий к биржевой инфраструктуре, говорят, что у эмитентов и инвесторов появились сомнения в справедливости курсов токсичных валют после перехода торговли ими на внебиржевой рынок в результате санкций против Мосбиржи. У игроков рынка есть вопросы к самому способу формирования курсов, объясняют источники.

Собеседник, близкий к биржевой инфраструктуре, настаивает, что на самой Мосбирже все процедуры регистрации выпусков бумаг, привязанных к любой валюте, работают как обычно. Другой источник, тоже близкий к биржевой инфраструктуре, знает, что в ЦБ также не поступает подобных жалоб эмитентов или инвесторов на Мосбиржу.

Руководитель управления развития клиентского сервиса инвесткомпании "Финам" Дмитрий Леснов также связывает осторожность эмитентов с тем, что пока нет простого, репрезентативного и удобного инструмента определения курса валют недружественных стран. При этом следует отличать эту ситуацию от той, которая вынудила отдельных брокеров временно приостановить или рассмотреть остановку проведения операций с турецкой лирой на биржевом рынке, замечает топ-менеджер. В случае с лирой причиной стала сложность именно в движении самой валюты в периметре группы Мосбиржи, а не в определении ее курса, объясняет он.