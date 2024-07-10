Запрет на филиалы зарубежных банков хотят снять в этом году

10 июля. FINMARKET.RU - Власти хотят уже в этом году разрешить зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открыватьв России. Инициативу поддерживают все участники дискуссии, сообщил "Известиям" зампред ЦБ Алексей Гузнов. "Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесен [ в Госдуму] в ближайшее время. Тема важная", - подчеркнул зампред регулятора.

Скорее всего, это будет законопроект с инициативой от правительства, уточнил Гузнов. Он допустил, что заработать мера может уже в нынешнем году.

Предложение также поддержал глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, в следующую сессию Госдума, скорее всего, приступит к рассмотрению проекта. В то же время нововведение не требует больших изменений. Закон может заработать уже в 2024 году, подтвердил депутат.

В начале июля Минфин внес в правительство законопроект, который разрешает иностранным банкам из дружественных государств открывать филиалы в РФ, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Там добавили: мера направлена на расширение сотрудничества и создание совместных инвестиционных проектов с такими странами.

И хотя на протяжении многих лет открытие филиалов иностранными кредитными организациями в РФ было под запретом, сейчас ситуация изменилась. Теперь нововведение поможет в проведении трансграничных платежей в условиях санкций, упростит открытие счетов в иностранных банках для российского бизнеса и облегчит импортозамещение, считают эксперты.