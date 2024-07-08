"Шереметьево" перешло на отечественный софт сортировки багажа

8 июля. FINMARKET.RU - Терминал D международного московского аэропорта "Шереметьево" перевел оборудование для управления обработкой багажа на отечественный. Об этом рассказал "Ведомостям" директор департамента транспорта и логистики компании "Рексофт" Александр Семенов и подтвердил представитель "Шереметьево".

В терминале для сортировки багажа установлено оборудование голландской компании Vanderlande Industries, которая покинула российский рынок в марте 2022 г.был вынужден заменить программную часть на отечественный продукт, который способен управлять иностранным "железом", из-за "невозможности эффективной поддержки модернизации системы в отсутствие производителя", пояснил "Ведомостям" заместитель генерального директора по информационным технологиям "Шереметьево" Кирилл Алифанов.

Источник "Ведомостей" в поставщике IT-решений для авиаотрасли говорит, что ПАК и софт системы сортировки багажа - одна из самых затратных частей при создании аэропорта после расходов на бетон. Разработка только софта, по его оценкам, может стоить несколько миллионов долларов.

"Шереметьево" - третий российский аэропорт, импортозаместивший иностранный софт. Первым такой переход для 88 стоек регистрации осуществил столичный аэропорт "Домодедово" . Вторым стал петербургский "Пулково" в апреле 2024 г.