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08 июля 2024 года 08:42
"Шереметьево" перешло на отечественный софт сортировки багажа
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Михаил Метцель/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - Терминал D международного московского аэропорта "Шереметьево" перевел оборудование для управления обработкой багажа на отечественный софт. Об этом рассказал "Ведомостям" директор департамента транспорта и логистики компании "Рексофт" Александр Семенов и подтвердил представитель "Шереметьево". В терминале для сортировки багажа установлено оборудование голландской компании Vanderlande Industries, которая покинула российский рынок в марте 2022 г. Аэропорт был вынужден заменить программную часть на отечественный продукт, который способен управлять иностранным "железом", из-за "невозможности эффективной поддержки модернизации системы в отсутствие производителя", пояснил "Ведомостям" заместитель генерального директора по информационным технологиям "Шереметьево" Кирилл Алифанов. Источник "Ведомостей" в поставщике IT-решений для авиаотрасли говорит, что ПАК и софт системы сортировки багажа - одна из самых затратных частей при создании аэропорта после расходов на бетон. Разработка только софта, по его оценкам, может стоить несколько миллионов долларов. "Шереметьево" - третий российский аэропорт, импортозаместивший иностранный софт. Первым такой переход для 88 стоек регистрации осуществил столичный аэропорт "Домодедово" . Вторым стал петербургский "Пулково" в апреле 2024 г.
Опубликовано Финмаркет
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