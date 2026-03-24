В Смоленске будет создан "алмазный" кластер

24 марта. FINMARKET.RU - В Смоленске появится "алмазный". Кластер огранки алмазов будет строиться вокруг производственного объединения "Кристалл" (входит в АЛРОСА). В рамках кластера будут идти и выпуск готовых изделий, и обучение огранщиков, пишет "Российская газета" . Доступ к современной инфраструктуре и оборудованию позволит его резидентам запускать бизнес-проекты в сжатые сроки, отметили в правительстве Смоленской области.

По сообщению региональных властей, на первом этапе создания кластера планируется оборудовать производственные зоны, складские и административные помещения, учебные классы. Участникам кластера предоставят доступ к сырью, набор высокотехнологичных сервисов с использованием систем 3D-сканирования, высокоточного оборудования для лазерной разметки и распиливания алмазов. Это позволит сэкономить на капвложениях при создании новых производств. Планируется также открытие учебного центра, который обеспечит подготовку и повышение квалификации огранщиков и технологов.

Как считает доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.Плеханова Михаил Гордиенко ( "Российская газета" ), проект алмазного кластера, заявленный в Смоленской области, актуален в настоящее время скорее стратегически, а не тактически. Проблемы отрасли связаны не с созданием производств, а со спросом на продукцию и доступом на зарубежные рынки.

Внешний рынок ценен для российских производителей, но на него сложно сегодня выйти, отмечает эксперт. Так, в Евросоюзе с 1 января 2024 года запрещеныиз РФ и изделия с ними. С 1 марта того же года запрет распространился на часть российских природных алмазов от одного карата, обработанных в третьих странах. Чуть позднее, в сентябре, перечень камней был расширен: в него включили синтетические изделия и часы с камнями. С 1 марта 2025 года для необработанных алмазов смешанного происхождения в ЕС стала обязательной верификация этого самого происхождения, а с 1 января 2026 г. и для обработанных алмазов стали требовать документальное подтверждение истории добычи и обработки.

В США и в более широком контуре "Большой семерки" ограничения также вводились поэтапно. Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) прямо указывает на координацию стран и на запрет ввоза части российских камней, в том числе после существенной переработки вне РФ. Прежняя модель "российская добыча - обработка в третьей стране - продажа на крупнейших мировых рынках" стала для отечественных компаний труднореализуемой. Наряду с антироссийскими санкциями было непросто и всему глобальному рынку алмазов.

По мнению Гордиенко, проблема здесь не сугубо российская. Вся отрасль находится в фазе слабого спроса и сжатия маржинальности, особенно в массовом сегменте, где спросом пользуются дешевые синтетические алмазы.

На фоне перечисленных обстоятельств экспорт российских алмазов показывает неблагоприятный тренд. Хотя внутренний рынок бриллиантов России достаточно стабилен, он не является настолько емким, чтобы полностью потребить продукцию при крупном расширении производства.

Тем не менее, отмечает эксперт, алмазный кластер может упростить вход на рынок для небольших и средних компаний, снизить капитальные издержки за счет общего доступа к оборудованию и сервисам, ускорить подготовку кадров и сконцентрировать технологические компетенции. И смоленский кластер выглядит логичным и последовательным элементом политики импортозамещения в промышленности.

Однако моментального экономического и финансового эффекта от создания такой институции ждать не стоит. В консервативном сценарии алмазный кластер - инструмент удержания отрасли, занятости и компетенций внутри России. В более позитивном сценарии это база для восстановления в будущем, когда улучшится мировая конъюнктура, появятся устойчивые каналы экспорта и удастся расширить внутренний спрос на изделия с натуральными камнями.