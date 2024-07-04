Продажи ноутбуков в России выросли на треть

4 июля. FINMARKET.RU - Продажи ноутбуков в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 30% в денежном выражении и на 14% в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали в "М.видео-Эльдорадо". Всего за шесть месяцев россияне приобрели 1,4 млн ноутбуков на общую сумму 94 млрд руб., пишут "Ведомости" ..

По данным ритейлера, самыми популярными брендами стали Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple. "А наиболее популярной диагональю у потребителей стала 16 дюймов, - отметил представитель компании. - На 2-м месте - ноуты от 15 до 16 дюймов, на третьем - модели от 13,5 до 15,3 дюйма".

По данным "Марвел-дистрибуции", в первом полугодии 2024 г. продажи ноутбуков в России выросли в годовом выражении на 9,2% с 1,29 млн до 1,4 млн шт. (объем рынка совпадает с количеством, посчитанным аналитиками "М.видео", но отличается по темпам роста).

Самыми продаваемыми брендами в первом полугодии 2024 г., по оценке "Марвел-дистрибуции", стали тайваньская Asus (16,7%), китайская Huawei (14,5%), тайваньская MSI (8,3%), американская Apple (6,9%), китайские Lenovo (6,4%) и Honor (5,8%). 5% рынка занимает тайваньский бренд Acer, 3,1% - у китайской Maibenben. Собственные торговые марки российских ритейлеров в целом заняли 7,6% рынка. В январе - июне 2023 г. лидировали MSI с долей 22,2%, Huawei (13,4%), Asus (9,4%), Lenovo (8,1%), Acer (6,6%). У Apple было 6,5% рынка, у Honor - 6,2%.

Доля отечественных брендов ноутбуков за год выросла на 53,6%, подсчитали эксперты "Марвел-дистрибуции". По этим данным, в первом полугодии 2023 г. было продано 117 700 ноутбуков российских марок, за первые шесть месяцев нынешнего года - 180 700. Доля отечественных брендов на рынке ноутбуков составляет сейчас 12,9%.