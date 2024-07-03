ВВП РФ в январе-мае вырос на 5%

Рост ВВП РФ в мае, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 4,5% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в апреле, За январь-май 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,0%. С исключением сезонного фактора рост ВВП в мае составил 1,9%

3 июля. FINMARKET.RU - РостРФ в мае 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,5% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-май 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,0%.

С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в мае составил 1,9% по сравнению с апрелем.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% после 4,4% в апреле, к уровню двухлетней давности рост ускорился до 10,9% после 8,1% в апреле. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в мае вырос до 1,9% после роста на 0,3% в апреле. По итогам января-мая 2024 года, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП составил 5,0% г/г", - говорится в обзоре.

"Российская экономика продолжает демонстрировать уверенный рост. Основными драйверами этого роста стали обрабатывающая промышленность и строительство. Например, производство в России компьютеров, электроники и оптики за январь-май 2024 г. выросло почти на 40% к такому же периоду прошлого года. Также стоит отметить положительную динамику в химической и пищевой промышленности", - приводят в Минэкономразвития комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Льва Денисова.

"Важнейшим условием сохранения высоких темпов экономического роста станет поддержка инвестиционной активности, прежде всего - частных вложений. Они необходимы для продолжения формирования экономики предложения", - отмечает Денисов.

Как сообщалось, Банк России в апреле улучшил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% в февральской версии. ЦБ при этом сохранил прогноз роста экономики в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%, в 2025 году - 2,3%, в 2026 году - также 2,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост ВВП в 2024 году на 3,0%, в 2025 году - на 1,9%.