Овощи и плоды дорожают вопреки сезонности

3 июля. FINMARKET.RU - Вопреки сезонности стоимость плодоовощной продукции в России увеличивается. С начала года в розницена яблоки выросли на 30% — до 159,8 рубля за 1 кг, на свеклу на 92,3% — до 70 руб./кг, на морковь на 62,8% — до 70 руб./кг, сообщили "Известиям" в "Руспродсоюзе".

Увеличение стоимости этих товаров отмечается и в годовом выражении. Изменится ли этот тренд, можно будет сказать только в августе, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что фактические цены в крупных торговых сетях сегодня ниже средних по стране, а их уменьшение может начаться уже в июле после первых поступлений нового урожая.