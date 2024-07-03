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03 июля 2024 года 10:15

Овощи и плоды дорожают вопреки сезонности

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IMAGO/ТАСС
IMAGO/ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - Вопреки сезонности стоимость плодоовощной продукции в России увеличивается. С начала года в рознице цены на яблоки выросли на 30% — до 159,8 рубля за 1 кг, на свеклу на 92,3% — до 70 руб./кг, на морковь на 62,8% — до 70 руб./кг, сообщили "Известиям" в "Руспродсоюзе".

Увеличение стоимости этих товаров отмечается и в годовом выражении. Изменится ли этот тренд, можно будет сказать только в августе, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что фактические цены в крупных торговых сетях сегодня ниже средних по стране, а их уменьшение может начаться уже в июле после первых поступлений нового урожая.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  овощи,  цены

 
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