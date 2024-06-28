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28 июня 2024 года 09:40
Долги по ЖКХ предложили взыскивать через нотариуса
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Михаил Метцель/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - В рамках Петербургского международного юридического форума обсудили идею шире использовать возможности нотариата для взыскания бесспорных долгов. Например, за жилищно-коммунальные услуги. Речь о механизме исполнительной надписи нотариуса: такая надпись на документе является для судебных приставов руководством к действию. Таким образом, вопрос решается без суда, пишет "Российская газета". Директор правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Олег Сперанский озвучил, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги в России составляет 1,5 трлн рублей, и эта сумма продолжает увеличиваться. Поэтому возможность взыскания задолженности через исполнительную надпись нотариуса - крайне важная инициатива для сферы ЖКХ. Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик, исполнительная надпись нотариуса помогает как кредитору, так и должнику, который освобождается от выплаты штрафов и пени. "По исполнительной надписи взыскивается только основной долг и проценты к нему. Кроме того, задолженность не передается коллекторам, а если должник не согласен с взысканием, он может обжаловать это решение в суде", - сказал Корсик. Глава ФНП уточнил, что расширение сферы применения исполнительной надписи в части долгов в сфере ЖКХ позволило бы в том числе усилить защиту прав должников. Сегодня зачастую о долге по коммунальным услугам узнают постфактум, когда приставы уже сняли деньги со счета. Привлечение нотариуса помогло бы исключить такие ситуации, так как в силу закона нотариус обязан своевременно проинформировать человека о грядущем списании задолженности.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 28.06.2024
"Директор правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Олег Сперанский" озвучьте, сколько организаций, управляющих МКД, привлекли к ответственности государственные жилищные инспекции регионов страны за ЖКУ, не предоставленные, за работы, не выполненные, в том числе за услуги жилищные не раскрытые и, в целом, многочисленные нарушения ГК РФ, ЖК РФ, №354_ПП, постановлений Правительства РФ в сфере ЖКХ.
Istina 28.06.2024
Когда-то ВС РФ реализовал через "надписи" через приказное производство- кто к системном ущербе? Гражданам, как и сейчас, в прошлый период введения ускоренного производства сказали, "можете обжаловать это решение в суде". И, вновь риски на гражданах. Определяя возможность передачи в мировой суд, ВС РФ решал свои вопросы, и организации, управляющие МКД, руководители юридических лиц, понесли свои рисунки в участок. Ускоренное производство - упрощенность для юридических лиц, желающих взыскать, независимо ГБУ "Жилищник", ТСЖ, ЖСК, ЖК.
Istina 28.06.2024
Юристам на форумах следует погружаться не в идеи заинтересованных лиц министерств и ведомств в свою пользу, а изучать и исследовать предложения граждан, в том числе для последующего продвижения и практического применения. Понятны интересы платного рынка ЖКХ - сам зарабатывает ни за что не отвечая перед гражданами, плательщиками ЖКУ, и формирует условия для извлечения дохода другим рынкам, и тоже платным.
Istina 28.06.2024
Сколько лет реформа ЖКХ в моей стране осуществляется профильным ведомством и его структурами в регионах? Что в результате .. изменение наименования ведомства, объединение в интересах номенклатуры власти и строительной сферы, замены 1-х лиц ведомства - и нулевая деятельность в выгоды граждан, в пользу потребителей ЖКУ, в интересах плательщиков ЖКУ.
Istina 28.06.2024
"Директор правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Олег Сперанский озвучил..." Следует озвучить долги организаций, управляющих МКД, можете?, или, только "задолженность за жилищные и коммунальные услуги в России" потребителей? Разве директор правового департамента Минстроя и ЖКХ РФ не знает, что если услугу не оказана, то оплата не производится?
Istina 28.06.2024
"Кроме того, задолженность не передается коллекторам, а если должник не согласен с взысканием, он может обжаловать это решение в суде", - сказал Корсик". Всегда перенос рисков на граждан - сходите сами в суд.
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