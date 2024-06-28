Долги по ЖКХ предложили взыскивать через нотариуса

28 июня. FINMARKET.RU - В рамках Петербургского международного юридического форума обсудили идею шире использовать возможности нотариата для взыскания бесспорных долгов. Например, за жилищно-коммунальные услуги.

Речь о механизме исполнительной надписи нотариуса: такая надпись на документе является для судебных приставов руководством к действию. Таким образом, вопрос решается без суда, пишет "Российская газета"

Директор правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйстваОлег Сперанский озвучил, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги в России составляет 1,5 трлн рублей, и эта сумма продолжает увеличиваться. Поэтому возможность взыскания задолженности через исполнительную надпись нотариуса - крайне важная инициатива для сферы

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик, исполнительная надпись нотариуса помогает как кредитору, так и должнику, который освобождается от выплаты штрафов и пени. "По исполнительной надписи взыскивается только основной долг и проценты к нему. Кроме того, задолженность не передается коллекторам, а если должник не согласен с взысканием, он может обжаловать это решение в суде", - сказал Корсик.

Глава ФНП уточнил, что расширение сферы применения исполнительной надписи в части долгов в сфере ЖКХ позволило бы в том числе усилить защиту прав должников. Сегодня зачастую о долге по коммунальным услугам узнают постфактум, когда приставы уже сняли деньги со счета. Привлечение нотариуса помогло бы исключить такие ситуации, так как в силу закона нотариус обязан своевременно проинформировать человека о грядущем списании задолженности.