Зарплаты IT-специалистов выросли на 18%

В январе - мае 2024 г. работодатели предлагали IT-специалистам среднюю зарплату в 131 200 руб., что оказалось в номинальном выражении на 18% больше, чем за тот же период предыдущего года, следует из данных HH.ru, с которыми ознакомились "Ведомости" . Инфляция за этот период составила 7,8%, т. е. реальная зарплата айтишников выросла примерно на 9%, что оказалось одним из самых значимых приростов в этой сфере за последние 10 лет.

Самой популярной позицией в январе - мае 2024 г. был программист-разработчик (63 900 вакансий), которым предлагали 153 300 руб., по информации HH.ru. Фактически же они получают больше, следует из данных Росстата. В 2023 г. средняя зарплата программиста-разработчика была 212 200 руб., или в 2,8 раза выше среднего уровня в стране.

Самые высокиев сфере IT сейчас предлагают руководителям групп разработки (252 100 руб.), DevOps-инженеров (245 700 руб.) и дата-сайентистов (242 800 руб.).

Зарплаты в IT растут вместе с интересом к профессии. Представитель Минцифры рассказал "Ведомостям", что программы по изучению IT-специальностей есть сейчас в более чем 300 вузах, а за пять лет в 2,5 раза выросло число бюджетных мест на эти направления. "Повышение качества обучения IT-специалистов в вузах - приоритет для нас. Для этого будем привлекать профильные IT-компании", - говорит собеседник. Всего в 2023 г. на обучение в вузы по этому направлению было принято более 126 000 человек.