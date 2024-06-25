В РФ перераспределяют лимиты по льготной ипотеке

25 июня. FINMARKET.RU - ДОМ.РФ завершаетлимитов по льготной ипотеке на новостройки по заявкам банков, сообщил "Известиям" представитель корпорации. Для получения возмещения недополученных доходов финансовым организациям важно заключить кредитные договоры до 1 июля 2024 года включительно.

"Это позволит максимальному числу граждан, которые планируют приобрести жилье, воспользоваться льготным кредитованием", - сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Лимиты льготной ипотеки - это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов, - всё, что продается сверх лимита, не возмещается государством. Лимит выделяется отдельно для каждого игрока. ДОМ.РФ может перераспределить лимиты между банками с учетом их реальных потребностей.

Сейчас общие лимиты выдач в сумме для всех банков - 6,19 трлн рублей (за всё время действия программы). К 20 июня, судя по данным ДОМ.РФ, организации выдали таких ссуд на 5,97 трлн.

При этом ряд участников превысили лимиты по программе, которая завершается уже 1 июля, следует из данных ДОМ.РФ. В частности, "Сбер" к 20 июня выдал займов по этой госпрограмме на 150 млрд рублей больше, чем было предусмотрено лимитом (он был израсходован уже по итогам апреля). Для сравнения, за май весь банковский сектор оформил ипотеки под 8% только на 132 млрд рублей.