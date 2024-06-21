Порог обязательной продажи валютной выручки снижен до 60%

21 июня. FINMARKET.RU - Правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%, сообщила пресс-служба правительства.

"Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - сказано в сообщении.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле после непростого обсуждения - так, против обязательной продажи традиционно выступал Банк России - мера была продлена, причем не до конца года, как изначально предполагалось, а сразу на год, до 30 апреля 2025 года.

Часть требований при продлении была смягчена (например, с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами), при этом основные пороги - зачисление не менее 80% выручки и продажа не менее 90% от этого объема - тогда власти менять не стали.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Правительство, аргументируя необходимость продления обязательной продажи валютной выручки, заявляло, что она показала свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, не раз говорила, что обязательная продажа не оказывает значимого влияния на динамику курса рубля и является больше психологическим фактором. "Мы считаем, что важность этой меры для рынков второстепенна. Скорее она имеет психологическое значение для некоторых экономических субъектов, которые не анализируют торговые балансы", - говорила она.

"Насколько волатильность курса рубля на 3-5% в день с 11 июня можно назвать стабилизацией курса - открытый вопрос, хотя с достаточностью ликвидности сейчас можно согласиться", - комментирует мотивировки решения о смягчении требований директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Рубль останется волатильным - тут важны и эффекты барьеров для импорта/оттока капитала, и реже упоминаемые опасения за судьбу юаня в качестве базовой "биржевой" валюты, и потоки от банков по управлению своей открытой валютной позицией (ОВП), и рост риск-премии из-за непрозрачности валютного рынка (...) Сегодняшнее смягчение требований к экспортерам - еще один барьер для чрезмерного укрепления рубля", - отмечает эксперт. Курс рубля в обозримой перспективе он прогнозирует в диапазоне 80-90/$1.

"Указ об обязательной продаже валютной выручки является эффективным инструментом, который помогает удерживать курс рубля стабильным в приемлемом для экспортеров, импортеров и других экономических агентов диапазоне. Неделю назад российский валютный рынок подвергся шоку после введения санкций США на Мосбиржу и НКЦ. В результате рубль перешёл к стремительному укреплению из-за вероятного сжатия импорта вследствие проблем с платежами с дружественными странами, а также вероятного избавления компаний и граждан от ставших ещё более "токсичными" долларов и евро. Столь крепкий курс рубля (курс юаня падал ниже 11, доллар в район 80) является невыгодным для экспортно-ориентированной российской экономики и бюджета. Поэтому власти задействовали инструмент для возвращения курса рубля в уже привычные диапазоны, в которых рубль находился последние 8 месяцев - 87-94 за доллар, 93-101 за евро и 11,8-12,8 за юань. Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели вернется в эти диапазоны и будет торговаться в них в ближайшие месяцы", - отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.