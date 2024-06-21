.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
Главная / Главное / С 2025 года индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить дважды в год
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 июня 2024 года 08:12
С 2025 года индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить дважды в год
|0
Дмитрий Астахов/ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих; предусмотрена индексация дважды в год, начиная с 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Как и предусмотрено действующим законодательством, с будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года", - сказал Котяков, слова которого привели вчера в пресс-службе Минтруда РФ. Он подчеркнул, что индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Министр пояснил, что в 2024 году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января по уровню фактической инфляции. 20 июня депутаты партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Законопроект (№652632-8) и пояснительные материалы к нему опубликованы в электронной базе данных парламента. "Сегодняшнее решение позволяет возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Таким образом в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году - с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году - с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов", - сообщил Котяков. Он пояснил, что для расчета размера прибавки в будущем году "за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016-2024 года". Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить уже после завершения трудовой деятельности, отметил министр. "Индексация в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров", - подчеркнули в Минтруде РФ. В пресс-службе министерства также отметили, что размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан. В 2025-2027 гг. индексация пенсий работающим пенсионерам обойдется бюджету РФ в 533 млрд руб. Как говорится в пояснительных материалах к законопроекту, дополнительные бюджетные ассигнований (с учетом увеличения средств на доставку) составят в 2025 году 96,45 млрд. рублей, в 2026 году - 177,03 млрд. рублей, в 2027 году - 260,00 млрд. рублей.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, пенсии, индексация, Минтруд
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.