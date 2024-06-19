У бизнеса растет спрос на китайскую валюту

19 июня. FINMARKET.RU - В период с 1 января по 1 июня 2024 года портфель межбанковских кредитов (МБК), выданных "дочками" китайских финансовых организаций, вырос в среднем на 58%, следует из данных их отчетности по РСБУ по форме 101. При этом за май объем МБК трех крупнейших банков с китайскими корнями увеличился в среднем на 32,3%, пишут "Известия"

Бэнк оф Чайна ("дочка" Bank of China) в мае сократил портфель межбанковских кредитов на 27%, но с начала года он подскочил на 66% и достиг 223 млрд рублей.

Объем межбанковских кредитов на балансе Чайна Констракшн Банка ("дочка" China Construction Bank) в мае вырос на 7% и достиг 64 млрд рублей. При этом с начала 2024 года показатель увеличился более чем вдвое - на 112%.

Банк АйСиБиСи ("дочка" Industrial and Commercial Bank of China Limited) за май увеличил объем МБК более чем вдвое (на 117%), он достиг 88 млрд рублей. При этом с начала 2024 года показатель в целом уменьшился на 3%. АйСиБиСи Банк - крупнейшая в РФ по объему активов финорганизация китайского происхождения.

Благодаря этому финансовый сектор получает приток юаневой ликвидности, спрос на которую растет вместе с товарооборотом между РФ и КНР. При этом китайские "дочки" сокращают выдачи корпоративных ссуд. Именно эти средства они могли перенаправить в займы банковскому сектору.