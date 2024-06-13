Выдача льготной ипотеки в мае ускорилась

13 июня. FINMARKET.RU - Банки в мае выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей. Это больше, чем в апреле, на 16% и 17% соответственно, следует из данных ДОМ.РФ, пишут "Известия" . При этом темпы роста жилищного кредитования ускорились более чем вдвое. Если сравнивать апрель с мартом, то объемы льготных кредитов увеличились лишь на 7%. По сравнению с предыдущим годом рост также значительный. Выдачи ипотеки с господдержкой в мае превышают показатели аналогичного периода 2023 года на треть, следует из данных ДОМА.РФ. Количество оформленных займов за тот же период увеличилось на 21%.

Крупнейшие банки подтвердили "Известиям" рост выдач по госпрограммам.

Льготная программа на новостройки под 8% действует до 1 июля 2024 года. Как заявлял изданию замминистра финансов Иван Чебесков, ее продлевать не будут — это консенсус. Также после этой даты могут измениться условия по ипотеке для семей с детьми под 6% — в Минфине допускали, что по ней могут поднять ставку для семей с детьми старше 6 лет.

До конца 2024-го в России продолжает действовать специальная программа для IT-специалистов под 5%, и до 2030 года продлены Дальневосточная и Арктическая ипотеки под 2%.

При этом банки к началу июня израсходовали 95% общего лимита средств на выдачу кредитов по программе на новостройки — из 6,19 трлн рублей использовано 5,89 трлн рублей, уточнили в ДОМ.РФ. То есть до ее окончания банки смогут выдать кредиты на новостройки под 8% примерно на 300 млрд рублей — в организации уверены, что к 1 июля лимиты у кредиторов полностью закончатся.