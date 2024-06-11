Зарплатные ожидания россиян начали снижаться

11 июня. FINMARKET.RU - Зарплатныероссиян начали снижаться. Все больше сотрудников готовы идти на уступки при трудоустройстве и сокращать свои запросы ради сохранения рабочего места, пишет "Российская газета"

Ожидаемаяснизилась на 5 тыс. рублей за месяц, свидетельствуют данные АНО "Центр научных исследований в сфере профориентации и психологии труда". В мае средняя зарплата, которую заявляли сотрудники в своих резюме, составила 40 тыс. рублей, в апреле она равнялась 45 тыс.

Индекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум в первом квартале 2024 года, свидетельствуют данные hh.ru. Каждый третий сотрудник готов снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место.

Зарплатные ожидания россиян уже находятся на высоком уровне. Идеальным называется заработок в 140 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата в марте 2024 года составила 87 740 рублей, а в ноябре 2023 года она равнялась 73 383 рублям.