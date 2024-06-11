Доля токсичных валют в расчетах РФ за экспорт обновила минимум

11 июня. FINMARKET.RU - Доля валют недружественных стран в расчетах РФ заупала до 17,8% по итогам 1-го квартала, следует из данных ЦБ, пишут "Известия" . Это минимум за весь период наблюдений — с января 2019-го, заявили в пресс-службе регулятора. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023 года. Только с начала 2024-го показатель снизился на 8,7 п. п.

При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах достигла 44,7% — это рекорд за всё время ведения статистики, подчеркнули в Банке России. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023 года.

Судя по статистике ЦБ, расчеты в токсичных валютах перетекли именно в оплату рублями. Поскольку к концу марта первый показатель снизился на 8,7%, а второй — увеличился ровно на эту величину. Тогда как доля нацвалют (в том числе юаня) осталась приблизительно на одном уровне (37,6% по итогам марта), следует из данных регулятора.

Успехи России по переходу на расчеты в нацвалютах отмечал президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024. По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократилась вдвое, тогда как доля рубля в экспортных и импортных операциях находится около 40%. Как заявил президент, партнеры России в дальнейшем будут дополнительно наращивать расчеты в национальных денежных единицах.

Причины снижения доли токсичных валют в уходе от рискованных расчетов, а также в сложностях с платежами в долларах из-за вторичных санкций. Мировая финансовая система постепенно меняется. Активное использование рубля в международной торговле повышает его статус, но закрепить его возможно благодаря стабильному курсу.