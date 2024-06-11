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В мае доля юаня на биржевом валютном рынке достигла нового максимума - 53,6%, доля евро упала до 10,8% - ЦБ РФ
11 июня 2024 года 08:23
Доля токсичных валют в расчетах РФ за экспорт обновила минимум
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Сергей Булкин/ТАСС Сергей Булкин/ТАСС
11 июня. FINMARKET.RU - Доля валют недружественных стран в расчетах РФ за экспорт упала до 17,8% по итогам 1-го квартала, следует из данных ЦБ, пишут "Известия". Это минимум за весь период наблюдений — с января 2019-го, заявили в пресс-службе регулятора. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023 года. Только с начала 2024-го показатель снизился на 8,7 п. п. При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах достигла 44,7% — это рекорд за всё время ведения статистики, подчеркнули в Банке России. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023 года. Судя по статистике ЦБ, расчеты в токсичных валютах перетекли именно в оплату рублями. Поскольку к концу марта первый показатель снизился на 8,7%, а второй — увеличился ровно на эту величину. Тогда как доля нацвалют (в том числе юаня) осталась приблизительно на одном уровне (37,6% по итогам марта), следует из данных регулятора. Успехи России по переходу на расчеты в нацвалютах отмечал президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024. По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократилась вдвое, тогда как доля рубля в экспортных и импортных операциях находится около 40%. Как заявил президент, партнеры России в дальнейшем будут дополнительно наращивать расчеты в национальных денежных единицах. Причины снижения доли токсичных валют в уходе от рискованных расчетов, а также в сложностях с платежами в долларах из-за вторичных санкций. Мировая финансовая система постепенно меняется. Активное использование рубля в международной торговле повышает его статус, но закрепить его возможно благодаря стабильному курсу.
Опубликовано Финмаркет
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