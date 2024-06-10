На финансирование каких проектов направят 1 трлн руб. из ФНБ в этом году

10 июня. FINMARKET.RU - В этом году правительство планирует выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) более 1 трлн руб., сообщил "Ведомостям" первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Из этой суммы 890 млрд руб. будет направлено на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов, отметил он.

Наибольшую часть - 676 млрд руб. - планируется направить на два крупнейших проекта. Один из них - это строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга. На него будет выделено 392 млрд руб. из, пояснил первый замминистра. "Газпром" совместно с компанией "Русгаздобыча" в рамках СП "Русхимальянс" строит в районе Усть-Луги (Ленинградская обл.) комплекс по переработке газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).

Второй проект - это расширение производства воздушных судов. На эти цели планируется направить 284 млрд руб., напомнил Торосов. Правительство одобрило выделение 283,3 млрд руб. из ФНБ на программу развития авиапрома до 2030 г. в январе 2024 г. Средства в период действия программы будет получать "Ростех", который выпустит облигации на 15 лет под льготную ставку 1,5% годовых. Этот заем составит лишь 29% от общего объема финансирования программы авиастроения, которая предполагает выпуск более 600 самолетов до 2030 г. для нужд отечественных авиакомпаний.

Также в 2024 г. запланировано направить более 100 млрд руб. на льготный лизинг воздушных, водных судов и автобусов (этоГТЛК), 77 млрд руб. на дорогу Казань - Екатеринбург через "Автодор", отметил первый замминистра. Речь идет, в частности, о выделении средств на продление трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга.

Еще 30 млрд руб. планируется выделить на проекты ЖКХ через Фонд развития территорий (ФРТ), сообщил Торосов. В прошлом году правительство сообщало, что ФРТ совместно с Минстроем будут реализовывать программу комплексного развития и модернизации ЖКХ в новых субъектах. До 2025 г. планируется восстановить и модернизировать почти 1400 объектов коммунальной инфраструктуры, также заменить и отремонтировать 755,7 км сетей, провести капитальный ремонт 693 многоквартирных домов и благоустроить 48 территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Также сейчас Минэк обсуждает с Минтрансом и Росжелдором концессию по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Петербург, которая предполагает выделение средств из ФНБ, рассказал Торосов. На проект планируется направить в следующем году транш в размере 300 млрд руб.