Майнинг в РФ станет видом экономической деятельности

4 июня. FINMARKET.RU - Власти готовятся официально признать добычу криптовалют экономической деятельностью. Для этого майнингу планируют присвоить код ОКВЭД. В Минфине поддерживают такую инициативу, сообщил "Известиям" замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.

Код ОКВЭД - это тип деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства.

Однако до присвоения кода майнингу сначала требуется принять закон о регулировании добычи криптовалют, уточнил Осман Кабалоев. И в зависимости от того, каким окажется его финальный вариант, будут определены итоговые параметры по ОКВЭД. Может быть использован как уже существующий код экономической деятельности, так и введен отдельный для майнинга. - Насколько нам известно, коллеги из Минэкономразвития уже прорабатывают этот вопрос, - добавил Осман Кабалоев.

Сейчас в законодательстве нет понятия "майнинг" и в целом правовой базы, которая регулировала бы правоотношения в этой сфере, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга. Там подчеркнули: поэтому на нынешнем этапе необходимо законодательно определить, что такое. А также - правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, их права и обязанности. Нужно также установить гарантии защиты прав инвесторов.

Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022 года. Однако он до сих пор не прошел первое чтение. Документ предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании цифровых валют в 2024 году, сообщал ранее "Известиям" директор департамента финполитики министерства Алексей Яковлев. По его мнению, нормы могут одобрить уже до августа.

После принятия регулирования, безусловно, потребуется установить ОКВЭД для майнинга, согласились в пресс-службе Минпромторга. По мнению представителей ведомства, по экономической и технологической сути добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности. В ассоциации промышленного майнинга поддержали идею о присвоении ОКВЭД.