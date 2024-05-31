С 2026 года в России появится "семейная налоговая выплата"

31 мая. FINMARKET.RU - С 2026 года некоторыес невысокими доходами, в которых воспитывается двое и более детей, смогут оформить "семейную налоговую выплату", сообщили в Минтруде. Она будет доступна только работающим родителям и в тех семьях, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека, пишет "Российская газета"

То есть, предельная сумма дохода для получениябудет зависеть от региона проживания семьи, обратили внимание в министерстве.

По сути, эта выплата будет частью возвращенного подоходного налога, уплаченного в прошлом году, пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье.

Таким образом, размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов и в каждой семье он будет разным. Чтобы получить денежную сумму, потребуется подать электронное заявление через госуслуги или обратиться в клиентскую службу Соцфонда.

По предварительным расчетам, дополнительной поддержкой будут охвачены порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей, посчитали в Минтруде.

Как отметили в Минтруде, на выплату не смогут претендовать родители, имеющие задолженность по алиментам. Также при ее назначении будет учитываться имущественная обеспеченность семьи. Оператором новой семейной выплаты станет Социальный фонд России.