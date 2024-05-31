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31 мая 2024 года 10:47
С 2026 года в России появится "семейная налоговая выплата"
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Екатерина Христова/ТАСС
31 мая. FINMARKET.RU - С 2026 года некоторые семьи с невысокими доходами, в которых воспитывается двое и более детей, смогут оформить "семейную налоговую выплату", сообщили в Минтруде. Она будет доступна только работающим родителям и в тех семьях, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека, пишет "Российская газета". То есть, предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи, обратили внимание в министерстве. По сути, эта выплата будет частью возвращенного подоходного налога, уплаченного в прошлом году, пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье. Таким образом, размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов и в каждой семье он будет разным. Чтобы получить денежную сумму, потребуется подать электронное заявление через госуслуги или обратиться в клиентскую службу Соцфонда. По предварительным расчетам, дополнительной поддержкой будут охвачены порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей, посчитали в Минтруде. Как отметили в Минтруде, на выплату не смогут претендовать родители, имеющие задолженность по алиментам. Также при ее назначении будет учитываться имущественная обеспеченность семьи. Оператором новой семейной выплаты станет Социальный фонд России.
Опубликовано Финмаркет
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