Банки отмечают высокий спрос на доллары

30 мая. FINMARKET.RU - Несмотря на рост числа валют, доступных к продаже в РФ в наличном виде, банки говорят о высоком спросе на доллары. Напрямую сейчас можно купить даже экзотические валюты, но именно доллары можно обменять во многих странах.на валюту традиционно повышается в период отпусков, а сейчас интерес подогрет и укреплением рубля. Причем серьезными игроками на этом рынке становятся некрупные банки, чья работа не ограничена санкциями, пишет "Коммерсант"

В 2022-2023 годах ряд банков на фоне проблем с хождением доллара и евро, ограничением поездок россиян и запретом действия в РФ карт международных систем начали торговлю непривычными валютами дружественных стран, например дирхамами ОАЭ. Сбербанк сейчас продает около 20-30 млн дирхамов в месяц. В Совкомбанке наличный дирхам занимает первое место по обороту среди дружественных валют, говорит зампредправления банка Михаил Автухов.

Из дружественных валют на российском банковском рынке доступны также, например, турецкая лира и китайский юань. "Однако реальный спрос на наличные экзотические валюты со стороны туристов пока незначителен - доллар по-прежнему можно обменять в любой стране",- уточняет зампредправления СДМ-банка Эдуард Лушин.