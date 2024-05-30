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30 мая 2024 года 09:04
Банки отмечают высокий спрос на доллары
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Владимир Гердо/ТАСС
30 мая. FINMARKET.RU - Несмотря на рост числа валют, доступных к продаже в РФ в наличном виде, банки говорят о высоком спросе на доллары. Напрямую сейчас можно купить даже экзотические валюты, но именно доллары можно обменять во многих странах. Спрос на валюту традиционно повышается в период отпусков, а сейчас интерес подогрет и укреплением рубля. Причем серьезными игроками на этом рынке становятся некрупные банки, чья работа не ограничена санкциями, пишет "Коммерсант". В 2022-2023 годах ряд банков на фоне проблем с хождением доллара и евро, ограничением поездок россиян и запретом действия в РФ карт международных систем начали торговлю непривычными валютами дружественных стран, например дирхамами ОАЭ. Сбербанк сейчас продает около 20-30 млн дирхамов в месяц. В Совкомбанке наличный дирхам занимает первое место по обороту среди дружественных валют, говорит зампредправления банка Михаил Автухов. Из дружественных валют на российском банковском рынке доступны также, например, турецкая лира и китайский юань. "Однако реальный спрос на наличные экзотические валюты со стороны туристов пока незначителен - доллар по-прежнему можно обменять в любой стране",- уточняет зампредправления СДМ-банка Эдуард Лушин.
Опубликовано Финмаркет
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