.
.
СЕГОДНЯ:
.
INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 марта
.
25 марта 2026 года 17:16
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 марта
|0
25 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11453,96 (-171,4) руб./грамм; на серебро - 181,58 (+6,58) руб./грамм; на платину - 4910,08 (-17,28) руб./грамм; на палладий - 3615,09 (-153,96) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 марта снизилась на 0,31% и составила 55269,715 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55269,715 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 171,745 млрд руб., или на...
.25 марта 2026 года 19:30
Сахарные заводы РФ в январе-феврале произвели 486 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. В феврале производство составило 77,8 тыс. тонн, что на 10,7% меньше, чем год назад. К февралю переработка... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:27
Рост цен на яйца в РФ за неделю с 17 по 23 марта составил 1,8%, сообщил Росстат. За предыдущий период с 11 по 16 марта (шесть дней) цены повысились на 1,7%. С начала года яйца в РФ подорожали на 18,7%. Цены на другие продукты питания тоже росли, но меньшими... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:20
Цены на огурцы в РФ за период с 17 по 23 марта снизились на 5,8%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим периодом (с 11 по 16 марта, 6 дней), когда огурцы подешевели на 7,6%, темпы снижения замедлились. Остальная плодоовощная продукция продолжает дорожать,... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:17
Цены производителей на бензин в РФ в феврале 2026 года перешли к росту, повысившись на 4,8%, после снижения на 18,3% в январе 2026 года, на 11,6% в декабре и на 9,6% в ноябре 2025 года, сообщил Росстат в среду. До этого цены производителей на бензин росли на 4,4% в... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:15
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 марта на уровне 5,83%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 17 по 23 марта инфляция составила 0,19%. На продовольственные товары цены росли умеренным... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,99 коп. и составил 11,7032 руб. Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,8395 руб. Была заключена 98351 сделка. Объем торгов составил 125282,6 млн...
.25 марта 2026 года 19:12
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец февраля 2026 г. составила 2 млрд 009,8 млн рублей и по сравнению с январем выросла на 153,9 млн рублей, или на 8,3%, сообщил Росстат. Относительно февраля 2025 года долги по зарплате увеличились на 799,3... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:10
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2026 года понизился на 1 процентный пункт (п.п.), до минус 12%, после минус 11% в 4-м квартале 2025 года, минус 9% в 3-м квартале, минус 8% во 2-м квартале, минус 11%... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:07
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 17 по 23 марта 2026 г. на 0,36%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 11 по 16 марта бензин подорожал на 0,25%. С начала года бензин по состоянию на 23 марта подорожал на 2,77%, почти догнав... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:05
Инфляция в РФ с 17 по 23 марта 2026 года составила 0,19%, сообщил Росстат. За период с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) инфляция составила 0,08%. С начала марта цены выросли на 0,41%, с начала года - на 2,78%. В марте 2025 года цены выросли на 0,65%, с... читать дальше
.25 марта 2026 года 19:02
Российский фондовый рынок завершил торги в среду зеленой зоне. Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением незначительным индекса IMOEX2. Основная сессия на Мосбирже началась незначительным ростом индексов. Днем рынок акций сохранял смешанную динамику... читать дальше
.25 марта 2026 года 18:56
Финансовый комитет Госдумы вернул авторам проект о повышении лимитов ОСАГО, готовит более амбициозную инициативу
Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение вернуть авторам законопроект о повышении лимитов выплат по ОСАГО, внесенный группой депутатов от КПРФ, из-за отсутствия заключения правительства. Это следует из текста решения, опубликованного в среду в электронной базе данных... читать дальше
.25 марта 2026 года 18:50
Цены на нефть остаются в минусе в ходе торгов вечером после выхода данных о запасах в США. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:37 мск снизился на $3,75 (3,59%), до $100,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI... читать дальше
.25 марта 2026 года 18:42
Аналитики Barclays повысили прогноз значения американского фондового индекс S&P 500 на конец текущего года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7400 пунктов. Существенный подъем прибыли компаний, особенно технологических, и устойчивый экономический рост перевесят... читать дальше
.25 марта 2026 года 18:35
Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в феврале 2026 года составила 5,88% против 4,72% в январе, сообщила пресс-служба Северо-Западного главного управления ЦБ РФ. При этом годовая инфляция в регионе в минувшем месяце практически соответствует уровню по стране в целом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.