В России могут появиться корпоративные пенсии

27 мая. FINMARKET.RU -планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения в России с максимальным охватом для разных категорий работников, следует из презентации начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства Наталии Каменской на конференции Investfunds Forum XV. В планах министерства в среднесрочной перспективе – законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения, пояснила Каменская "Ведомостям"

Варианты налогового стимулирования корпоративных программ могут быть аналогичными тем, что существуют в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), рассказала Каменская: это освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Данная норма уже используется работодателями, которые имеют свои корпоративные программы, и зарекомендовала себя как эффективный стимул, констатирует она.

Значительное количество граждан не охвачено сейчас корпоративным пенсионным обеспечением, среди них – работники бюджетной сферы, учителя, врачи, деятели культуры, перечисляет председатель совета Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Аркадий Недбай. Вопрос требует проработки с точки зрения источников бюджета, но возможности для развития здесь огромны, не сомневается он.

На площадке Научно-исследовательского финансового института Минфина сейчас ведутся дискуссии относительно квазидобровольных корпоративных пенсионных программ (КПП), знает Недбай. НАПФ на регулярной основе обсуждает этот вопрос с Банком России и Минфином, со стартом ПДС появилась возможность перевести диалог в практическую плоскость, но это дискуссия ближайших 5–7 лет, резюмирует Недбай.