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23 мая 2024 года 10:36
Аэронавигационное сборы не повлияют на цену авиабилетов
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Александр Демьянчук/ТАСС
23 мая. FINMARKET.RU - В связи с обращением профсоюзов Росавиация рассмотрела возможность восстановления ставки сборов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Однако льгота, непосредственно влияющая на авиационную подвижность жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), будет сохранена, сообщили "Российской газете" в ведомстве. "Проведенный всесторонний анализ поступившего предложения показал, что восстановление ставки сборов не окажет существенного влияния на финансовое состояние ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" (Госкорпорация по ОрВД), но может негативно сказаться на деятельности авиакомпаний, осуществляющих социально-значимые перевозки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)", - отмечают в Росавиации. С января по апрель 2024 года по программе субсидирования перевозок на Дальний Восток было перевезено более 94 тысяч пассажиров Росавиация рассмотрит запросы на выполнение прямых рейсов между РФ и Малайзией Ранее СМИ писали, что отмена льготных тарифов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке отразится на стоимости билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток. "В 2024 году программа выросла до 39 маршрутов внутри ДФО. В период с января по апрель по данной программе продано 142 тыс. билетов и перевезено более 94 тыс. пассажиров. В целом, гражданская авиация в ДФО демонстрирует уверенную динамику развития. Так, суммарный пассажиропоток десяти аэропортов столиц субъектов макрорегиона за минувшие десять лет, с 2014 по 2023 год, вырос на 47% - почти до 11 млн человек", - рассказали РГ в Росавиации.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, авиабилеты, цены
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