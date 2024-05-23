Добычу воблы могут запретить надолго

23 мая. FINMARKET.RU - Минсельхоз России запретил до конца 2024 года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море. На полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" губернатор региона Игорь Бабушкин заявил, что поддерживает решение Минсельхоза России о полном запрете вылова воблы за исключением 10 дней, с 20 по 30 апреля, и сказал, что популяция знаменитой астраханской рыбы "на сегодняшний день находится на грани исчезновения". Эту рыбу губернатор назвал достоянием региона, и переоценить ее значение для области действительно сложно - поймать воблу можно только там, а в Роспатенте даже зарегистрирован бренд "Астраханская вобла".

касается не только воблы, но и плотвы - в семи районах Астраханской области - и сельди-черноспинки, пишут "Известия" ..

Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", старший научный сотрудник Сибирского отделения РАН Сергей Яковлев объясняет сильное сокращение популяции воблы чрезмерным промыслом, большим прессингом любительского рыболовства и браконьерства и ухудшением экологических условий.

Сейчас состояние запасов воблы характеризуется как "депрессивное": в 2025 году его прогнозируют в объеме 16,9 тыс. т, что на 2 тыс. т ниже уровня 2024 года и ниже минимальной величины запаса 20 тыс. т, необходимой для самовоспроизведения популяции. Ее сокращение за последние 100 лет огромное.

"В 1930 году уловы воблы в Астраханской области превышали 240 тыс. т, в тот период они составляли до четверти улова всей рыбы в стране, но в 1990 году показатели были всего на отметке 18 тыс. т, - рассказали "Известиям" в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ ВНИРО (КаспНИРХ). - К прошлому году уловы этого вида сократились до менее чем 1 тыс. т".