Более чем на четверть выросло в России производство мебели

22 мая. FINMARKET.RU - В России растут объемы производства мебели, но, по мнению участников рынка, темпы роста производства замедляются, и рекордных показателей, как и в 2023 году, ждать не стоит.

В 1-м квартале т.г., по оперативным данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, объем производства мебели в стоимостном выражении вырос по сравнению с тем же кварталом 2023 года на 24% - до 116,6 млрд руб. В натуральном выражении также наблюдался значительный прирост - на 27%, было выпущено 17,6 млн условных единиц мебели, пишет "Российская газета"

В натуральном выражении рост производства наблюдался в 1-м квартале во всех группах мебели. Так, деревянной мебели для спальни было выпущено на 51% больше, чем в начале 2023 года, мебели для кухни на 31%, матрацев на 31%. Прирост показали деревяннаядля столовой и гостиной (на 30%), металлические кровати (на 17%), раскладная мягкая мебель (на 4%), деревянная мебель для офисов (на 4%).корпусной мебели увеличилось на 31%.

В стоимостном выражении самый высокий прирост производства продемонстрировала пластмассовая мебель (+71%). Однако ее доля в общей структуре производства мебельной продукции остается минимальной - лишь 1%. На 2-м месте по приросту находится деревянная мебель для столовой и гостиной (+32%), на 3-м - кухонная мебель (+30%).

В АМДПР отмечают, что за первые 3 месяца года цены производителей выросли на все категории мебели, за исключением деревянной мебели для офисов, цена на которую снизилась на 1,2%. Наибольший рост цен зафиксирован на металлическую офисную мебель - 142%. Остальные категории мебельной продукции подорожали в пределах нескольких процентов, в рамках инфляции.

По словам Шестакова, объемы производства мебели сейчас достигают рекордных показателей, вероятно, за всю историю наблюдений. Однако постепенно на рынке начинается замедление роста. Например, в марте 2024 года темпы роста производства снизились до 14% по сравнению с мартом 2023 года, отмечает эксперт. "Такая тенденция сохранится при постепенном росте цен на мебельную продукцию", - предполагает он.

Согласно прогнозам АМДПР, в стоимостном выражении выпуск мебели по итогам 2024 года увеличится на 14,6% и достигнет 509,7 млрд рублей, а в натуральном выражении рост составит 9,2%, до 73,7 млн штук.