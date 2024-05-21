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21 мая 2024 года 10:12
Деловую активность малого бизнеса поддерживают новые кредиты
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Антон Новодережкин/ТАСС
21 мая. FINMARKET.RU - Деловые настроения малого и среднего бизнеса после продолжительного периода оптимизма стабилизировались, свидетельствуют данные индекса RSBI, пишет "Коммерсант". В апреле индекс настроений малого и среднего бизнеса RSBI составил 57,4 пункта, показали расчеты ПСБ, "Опоры России" и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний. В марте этот показатель достиг исторического максимума в 57,7 пункта после февральских 57 пунктов. После нереализованных надежд на резкий рост сбыта бизнес даже при устойчивых продажах теперь опасается их сокращения. Деловую активность МСП поддерживает заемное финансирование: рост кредитного портфеля подтверждают данные опроса предпринимателей и статистика ЦБ. Однако эта динамика опирается на государственное стимулирование - все чаще МСП сообщают о неготовности занимать по высоким ставкам. "Чтобы иметь возможность привлечь деньги на рынке и при этом справиться с долговой нагрузкой, бизнес начал снижать объемы кредитования, что и отражается в столь существенном росте охватов при сохранении или в отдельных случаях росте объемов кредитования", - объясняет гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, малый бизнес
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