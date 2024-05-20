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20 мая 2024 года 10:37

ЦБ подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

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Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
20 мая. FINMARKET.RU - Банк России подготовил детали механизма кредитных каникул для бизнеса и уже обсудил их с предпринимателями, заявил "Известиям" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Сейчас обсуждение идет с Минфином и Минэком. Дискуссия между регулятором и ведомствами завершится в ближайшие две-три недели, после чего проект обсудят с Госдумой, уточнил Мамута.

Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту на определенный срок - при этом проценты за время льготного периода прибавятся к общему объему задолженности.

Каникулы предлагается предоставлять бизнесу на срок до шести месяцев по каждому конкретному кредитному договору и только один раз за срок его действия, подчеркнул Мамута. Законопроект предполагает, что такое послабление будут давать малому и среднему бизнесу, а также микропредприятиям, уточнили в пресс-службе ЦБ.

Льготный период смогут получить представители 70 различных отраслей, включая сельское хозяйство, общественное питание, туризм, IT и разработку программного обеспечения, рекламную деятельность, культуру, торговлю и ремонт автомобилей, пояснил член "Опоры России", гендиректор инвестиционной компании "Диалот" Егор Диашов.

Банки позитивно относятся к инициативе ЦБ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  бизнес,  кредиты,  каникулы

 
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